الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يُؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نائب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان صحفي، أن ترامب وماكرون “بحثا أهم القضايا الثنائية والإقليمية واتفقا على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات بين الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن”.

وأكد ترامب وماكرون أنه “يجب وقف التصعيد العسكري من قِبل جميع الأطراف بشكل فوري بهدف منع تحول النزاع الليبي إلى مواجهة أكثر خطورة وغير قابلة للحل”، بحسب بيان البيض الأبيض.