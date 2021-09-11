الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الصيني منشأ فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قضية منشأ فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قولها للصحفيين، إن الرئيسين “بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19 ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة”.

وأضافت: “هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل”.

هذا وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية، بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين “احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم”.

ونوهت الوكالة إلى أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.

وأكدت بساكي أن المكالمة تطرقت إلى قضايا المناخ وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشؤون الاقتصادية التي “لم تكن الجزء الرئيسي من الحديث”.

وأشارت إلى أن هذه المكالمة لم يكن من المقرر لها أن تؤدي إلى أي “نتائج نهائية”.