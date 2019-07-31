الرئيس الأمريكي يتهم الصين من جديد بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية

عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتهجم على الصين مجدداً، متهماً إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي استؤنفت فيه المباحثات في شنغهاي بين الأمريكيين والصينيين.

حيث كتب ترامب في تغريدة على تويتر:

“فريقي يتفاوض حاليًا معهم، لكنهم يعدلون دائماً الاتفاق لمصلحتهم”.

وأضاف:

“الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاماً، كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك، هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به”.

كما رجح ترامب أن الصينيين يريدون كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يأتي رئيس للولايات المتحدة من الكتلة الديمقراطية لإبرام صفقة تجارية جديدة معه.

وفي حديثه عن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة على الاقتصاد الصيني، قال ترامب: