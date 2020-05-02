الرئيس الأمريكي يدرس إجراءات كثيرة تتعلق بالصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة فيروس كورونا التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع من الصين: “ننظر في أشياء كثيرة”.

يأتي ذلك في حين، سبق أن أكد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه فرض رسوم تجارية جديدة على السلع من الصين من أجل “معاقبتها” على انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يُريد التخلي عن التزامات الدين الحكومي.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية في هذا الموضوع.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، رغم أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.

من جانبه نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ ​​شوانغ، الادعاءات التي تُفيد بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر مدينة ووهان.

وقال شوانغ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن مختبر ووهان “غير قادر على تصميم وخلق فيروسات كورونا، وأنه لم يفعل ذلك أبدا”.

وأوضح أن المختبر يحقق جميع التدابير الوقائية والسلامة البيولوجية لمنع تسرب أي مسببات للأمراض.

وأضاف: ” الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومزيفة تماما”.

ونوه شوانغ، بأن مصدر الفيروس مشكلة علمية معقدة، وأنه يجب فحصها من قِبل العلماء والأخصائيين.

وانتقد المسؤول الصيني تصريحات السياسيين الأمريكيين حول تحميل الصين مسؤولية الوباء العالمي، داعيا الولايات المتحدة لقضاء وقت أكثر من أجل السيطرة على الوباء.

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