الرئيس الأمريكي يستأنف عمله في المكتب البيضاوي

أفاد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاد إلى المكتب البيضاوي، وأنه في حالة تحسن كبيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديث لقناة “CNBC”، رفض كودلو الإفصاح عما إذا كان الرئيس قد ارتدى قناعا في البيت الأبيض بعد خروجه من الرعاية في المستشفى.

ونقلت قناة” روسيا اليوم” عن المستشار الأمريكي تأكيده، أن “الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19، كما تم اتخاذ تدابير واحتياطات إضافية في المكتب”.

وتأتي تصريحات كودلو، بعد أقل من 48 ساعة من خروج ترامب من مستشفى “والتر ريد”، حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع في العلاج من فيروس كورونا المستجد.