الرئيس الأمريكي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي قبل توقيع اتفاقات التطبيع

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وجرى اللقاء قبل مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام بين تل أبيب والبحرين المزمعة في البيت الأبيض، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الخارجية الإماراتية.

هذا وستُجرى اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.