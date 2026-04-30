الرئيس الأمريكي يطلق على هرمز اسم «مضيق ترامب» ويؤكّد: العاصفة قادم

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة على منصة “تروث سوشيال” أطلقت على مضيق هرمز اسم “مضيق ترامب”، في خطوة تصعيدية جديدة تزامنت مع توجيهه تهديدات شديدة اللهجة لإيران.

ويأتي هذا المنشور بعد أن كان ترامب قد نشر عبر المنصة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو يحمل بندقية مع عبارة “لا مزيد من الرجل اللطيف”، وكتب في منشوراته أن إيران لا تستطيع تجميع نفسها، وأنها لا تعرف كيفية التوقيع على اتفاقية غير نووية، مضيفاً أنه يجب عليها أن تصبح أكثر ذكاءً قريباً.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن ألغى ترامب الرحلة المقررة للمفاوضين الأمريكيين إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، مؤكداً أن واشنطن تملك كل الأوراق، وأن على إيران القدوم إليها إذا أرادت التحدث.

وكانت طهران قد اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يرض ترامب، حيث تتوقع مصادر أن يرد البيت الأبيض بعرض مضاد.

وأدى هذا الجمود إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.82 في المئة ليصل إلى 102.75 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 3 في المئة ليصل إلى 114.62 دولار للبرميل، في وقت أعلنت فيه دولة الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول، ما زاد من تعقيد مشهد الإمدادات العالمية.

وفي سياق متصل، نشر ترامب عبر “تروث سوشيال” رابطاً لرسم يظهره مرفقاً بعبارة “العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم”، مشيراً إلى استطلاع رأي لهارفارد هاريس قال إنه يُظهر أغلبية تؤيده بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني.

كما أفادت مصادر بأن القادة العسكريين في الولايات المتحدة سيقدمون خططاً للرئيس ترامب تتضمن خيارات عسكرية جديدة في إيران، تشمل سيناريوهات مرتبطة بمضيق هرمز، من بينها السيطرة على جزء منه لإعادة فتحه، وقد تتضمن العملية المحتملة قوات برية.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أن هناك تصوراً لخطة أخرى تركز على السيطرة على جزء من المضيق، في وقت تشير فيه تقارير إلى احتمال تقديم خيارات عسكرية إضافية للرئيس الأمريكي.

وفي غضون ذلك، تتراجع الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان في محاولة لإنقاذ وقف إطلاق نار هش، وسط تقارير عن تجهيزات أمريكية لضربة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى تجدد الحرب في الشرق الأوسط، بينما تبدي طهران مرونة محدودة تجاه إعادة فتح مضيق هرمز مع تمسكها بشروطها.