الرئيس الأمريكي يعقد أول اجتماع له مع زعماء مجموعة «السبع»

أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن سيعقد يوم الجمعة القادمة، أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن “هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي”.

وأضاف البيان: “سيبحث الرئيس بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تُشكلها الصين”.

يُشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع (المعروفة أيضا باسم مجموعة السبع) هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شكلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من 6 دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، وزراء المالية في هذه البلدان يجتمعون عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.