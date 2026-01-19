الرئيس الأمريكي يلمّح إلى زيارة طهران.. هل تتغير قواعد اللعبة؟

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية زيارته العاصمة الإيرانية طهران قبل انتهاء ولايته، وسط توترات متصاعدة وحرب تصريحات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تهديداته السابقة باتخاذ إجراءات عسكرية ضدها.

وجاءت تلميحات ترامب صباح الاثنين، بعد نشره عبر منصته “تروث سوشيال” إشارات متعلقة بإيران، وأرفق المنشور تصريحًا للإعلامي الأمريكي مارك ثيسن، توقع فيه الأخير أن يقوم الرئيس ترامب بزيارة ما وصفها بـ”إيران الحرة” و”كوبا الحرة” و”فنزويلا الحرة” قبل انتهاء ولايته.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، مؤكدًا أن كافة الخيارات بشأن طهران لا تزال مطروحة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع المحتجين سيترتب عليه عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن ترامب كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كانت مقررة في إيران.

وكشف تقرير إعلامي أن ثلاث دول عربية، هي قطر والسعودية وسلطنة عمان، أقنعت الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة قبل أي تدخل عسكري، وسط مخاوف من تصاعد الصراع.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في إيران اندلعت أواخر ديسمبر 2025، نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني، وتحولت إلى مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وأعلنت السلطات الإيرانية في 12 يناير الجاري السيطرة على الوضع، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي إلى مواصلة تحركاتهم والسيطرة على مؤسسات السلطة، مؤكدًا عبر “تروث سوشيال” أن المساعدة الأمريكية في الطريق، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلع على تقارير تفيد بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين.

من جانبه، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الصعوبات التي يواجهها الشعب الإيراني تعود جزئيًا إلى العقوبات الأمريكية والعداء التاريخي من واشنطن، مؤكدًا أن أي تهديد للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني عن اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال شغب بمحافظة خوزستان خلال الأيام الأخيرة، متهمة إياهم بارتكاب أعمال إرهابية شملت إراقة الدماء وتخريب أماكن دينية، وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران، محملاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الخسائر والأضرار والاتهامات الموجهة ضد البلاد، ومشيرًا إلى أن إيران لن تُقاد إلى حرب لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل.

ترامب يهدد CBS بالمقاضاة إذا لم تُبث مقابلته كاملة

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شبكة CBS بمقاضاتها في حال قامت بتعديل أو اختصار مقابلته التي أجريت يوم الثلاثاء لصالح برنامج “CBS Evening News”، والتي استمرت 13 دقيقة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن ترامب شدد على ضرورة بث المقابلة كاملة، مشيرة إلى أن “الشعب الأمريكي يستحق الاطلاع على المقابلة دون حذف أو تعديل”.

بدوره، أكد الصحافي توني دوكوبيل، الذي أجرى المقابلة، أن الشبكة ستعرضها كاملة، وهو ما تم لاحقًا، إذ بثت CBS المقابلة دون أي اقتطاع، مشيرة إلى أن القرار جاء بشكل مستقل.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر بين ترامب ووسائل الإعلام الكبرى، خصوصًا بعد دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق ضد CBS عام 2024 بسبب تعديل مقابلة سابقة مع نائبة الرئيس السابق، كامالا هاريس، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قبل أن تسوى الشبكة القضية بمبلغ 16 مليون دولار.

ترامب يتبع أسلوبًا متكرّرًا في مواجهة الإعلام، حيث سبق له مقاضاة شبكات وصحف أميركية بسبب ما اعتبره تحريفًا لتصريحاته أو حذفًا لمقابلاته. ويؤكد الرئيس السابق دائمًا أهمية بث خطاباته ومقابلاته بشكل كامل، ما يعكس استمرار التوتر بينه وبين الإعلام التقليدي في الولايات المتحدة.