الرئيس الأمريكي يهاجم «زيلينسكي» بشدّة «ديكتاتور ومهرج مفلس».. والأخير يرد!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “شعبية الرئيس الأمكراني فلاديمير زيلينسكي مُتدنية والبلد مدمر، وإجراء الانتخابات في أوكرانيا ليس شيئاً آتيا من روسيا، إنه آت مني ومن العديد من البلدان”.

وأضاف: “الشعب الأوكراني يقول إنه مضى وقت طويل منذ أن شهدنا انتخابات، وزيلينسكي، رئيس غير كفء على الإطلاق وتصدر عنه أقوال سخيفة وقيادته سمحت باستمرار الحرب، ولا يعرف أين ذهب نصف الأموال من الـ350 مليار دولار التي قدمناها لأوكرانيا”.

ووصف ترامب، “زيلينسكي” بأنه “ديكتاتور بدون انتخابات”، مضيفًا أن زيلينسكي، كان يؤدي عمله بشكل سيئ حتى كممثل هزلي، ثم كان يتسول من الولايات المتحدة أموالًا لصالح صراع لا يستطيع الفوز فيه، والآن لا يرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا”.

وأعرب ترامب، عن “خيبة أمله لأن أوكرانيا لم تستغل الفرص للتفاوض مع روسيا والحفاظ على معظم أراضيها خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الآن غير راضية عن عقد اجتماع بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة دون مشاركتها”.

وقال ترامب، إنه لم “يرَ تقريرا واضحا حول كيفية إنفاق “مئات المليارات” من الدولارات التي أنفقتها واشنطن لدعم أوكرانيا”.

زيلينسكي: «ترامب» يعيش في فضاء يسوده التضليل ولن يتمكن أحد من تغييري الآن!

قال فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “يعيش في فضاء يسوده التضليل”.

وتابع زيلينسكي: “اليوم جاء تقييم KIIS بنسبة ثقة 57%، وإذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال”.

وردا على تصريح الرئيس الأمريكي الذي اعتبر أن شعبيته متدنية جدا في أوكرانيا، قال زيلينسكي: “إنه يعيش في فضاء يسوده التضليل”.

وقال ترامب ردا على مطالبة زيلينسكي، بمقعد على طاولة المفاوضات بين واشنطن وموسكو:”لقد كنت هناك (زيلينسكي) لمدة ثلاث سنوات، كان يجب أن تنهيها في غضون ثلاث سنوات… ما كان يجب أن تبدأها أبدا”.

مدفيديف: ترامب محق بنسبة 200% بوصفه زيلينسكي بالديكتاتور و”المهرج المفلس”

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “على حق بنسبة 200%” عندما وصف فلاديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بدون انتخابات”.

وكتب مدفيديف على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “ديكتاتور بدون انتخابات، من الأفضل لزيلينسكي أن يستعجل، وإلا لن يتبقى له بلد. لو قيل لي هذا قبل ثلاثة أشهر فقط، كنت سأضحك بصوت عال. ترامب على حق بنسبة 200%. (زيلينسكي) مهرج مفلس”.