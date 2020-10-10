ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في مناسبة عامة بالبيت الأبيض منذ مغادرته المستشفى يوم الاثنين، حيث عولج من فيروس كورونا.

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، في كلمة جماهيرية للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، قائلا إن الولايات المتحدة تمتلك عقارا لمكافحة فيروس كورونا وسيجري طرحه قريبا.

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلهاK وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ترامب قوله، إنه يشعر بأنه على ما يرام وبصحة جيدة.

وتوجه إلى الشعب بكلمة انتقد فيها منافسه جو بايدن، وتحدث عن الإصلاحات التي أحدثها.

خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب Gepostet von RT Arabic am Samstag, 10. Oktober 2020

وكان ترامب قد كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى 3 ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.