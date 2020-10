الرئيس الأمريكي يُعلن مغادرته مركز «والتر ريد» الطبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنه سيغادر مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وأضاف ترامب: “شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعها تسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!”.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

وعلق الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية على الانتقادات التي وجهت له بعد الجولة التي قام بها يوم الأحد على متن سيارته، حيث قال: “يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام وقح !!!”.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020