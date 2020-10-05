الرئيس الأمريكي يُعلن مغادرته مركز «والتر ريد» الطبي

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 5 أكتوبر 2020 - 21:02 | آخر تحديث: 5 أكتوبر 2020 - 21:03 نُشر: الإثنين، 5 أكتوبر 2020 - 21:02
دولي
ترامب يُغادر المستشفى بعد تحسن صحته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنه سيغادر مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وأضاف ترامب: “شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعها تسيطر على حياتك.. لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا.. أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!”.

وعلق الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية على الانتقادات التي وجهت له بعد الجولة التي قام بها يوم الأحد على متن سيارته، حيث قال: “يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام وقح !!!”.

يأتي ذلك في حين، أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في بيان اليوم الاثنين، أن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كبير موظفي البيت الأبيض قوله في البيان، إن “ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم حالته الصحية، وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم”.

وبعد إعلان ترامب الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

آخر تحديث: 5 أكتوبر 2020 - 21:03
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