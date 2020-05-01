الرئيس الأمريكي يُعلن منح المصادقة على دواء لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء “رمديسيفير”، الذي تصنعه شركة “جيلياد ساينسز” لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله، في مؤتمر صحفي، إن شركة “جيلياد ساينسز” حصلت على مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء “رمديسيفير”.

ونقل ترامب عن الرئيس التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز”، دانييل أوداي، قوله إن هذا الإجراء “خطوة أولى مهمة” وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع مليون جرعة من العقار بين مستشفيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل.

من جانبه اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار “تقدم سريري مهم”.

وكشفت دراسات تم إجراؤها في المعهد الوطني للصحة أن “رمديسيفير” قادر على تسريع تعافي المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد .

وفي وقت سابق، أعلن المدير التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز” الأمريكية للأدوية أن الشركة تتحرك سريعا مع سلطات الولايات المتحدة للحصول على موافقة على إنتاج وتوزيع هذا العقار الجديد ضد فيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً