الرئيس الأمريكي يُلغي عدداً من قرارات صادرة عن سلفه

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى عدة قرارات صادرة عن سلفه دونالد ترامب، في مرسوم واحد، بما في ذلك بشأن حماية الآثار والرقابة على الشبكات الاجتماعية.

كما ألغى بايدن المرسوم الخاص بحماية الآثار والتماثيل الأمريكية، الذي وقعه ترامب بعد أن بدأ هدم الآثار لأبطال الحقبة الاستعمارية، على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية في البلاد، كما ألغى بايدن المرسوم الخاص ببناء حديقة تماثيل للأبطال الأمريكيين، والمرسوم الخاص بتغيير العلامة التجارية للمساعدات الأمريكية المقدمة في الخارج، والمرسوم الذي يحمي المسؤولين من الملاحقة القضائية لمخالفتهم الأنظمة المختلفة ، ومرسوم “منع الرقابة على الإنترنت”.

وتم التوقيع على جميع هذه المراسيم الملغاة من قِبل ترامب في الفترة من مايو 2020 إلى يناير 2021. ووقع الرئيس السابق على عدد من المبادرات قبل فترة وجيزة من تنصيب الديمقراطي بايدن.

ووفقا للبيت الأبيض، ألغى بايدن أيضا قاعدة قدمها ترامب، والتي بموجبها يمكن لسلطات الهجرة رفض تصريح الإقامة بحجة أن المهاجر يمكن أن يصبح “عبئا” على دافعي الضرائب الأمريكيين.

ويقول إعلان بايدن ، الذي يوجه فيه الإدارة إلى إجراء التغييرات اللازمة على القواعد الحالية: “إن ذلك لا يخدم مصالح الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي للولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض بهذا الصدد أن قرار ترامب “لم يصب في مصلحة الولايات المتحدة”.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “ملتزمة بتوسيع الفرص للاستفادة من الرعاية الصحية”، مضيفا أنه “بإمكاننا تحقيق هذا الهدف بدون منع دخول غير المواطنين الذين يسعون للهجرة بشكل شرعي إلى البلاد دون أن يمتلكوا موارد مالية كافية أو لم يشتروا تأمينا طبيا”.

وكان ترامب قد وقع أمرا حول تعليق دخول المهاجرين الذين لا يتمتعون بالتأمين الطبي في 4 أكتوبر عام 2019. واتخذت إدارته عددا من الخطوات الأخرى للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، التي أكدت إدارة الرئيس بايدن عزمها إعادة النظر فيها.