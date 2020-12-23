الرئيس الأمريكي يُهنئ «السراج» بذكرى الاستقلال ويُؤكد دعم بلاده لليبيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في استعادة سيادتها ووحدتها الوطنية.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعا من خلالها الرئيس ترامب الليبيين إلى الاستمرار في العمل نحو حل سياسي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وللشعب الليبي بمناسبة يوم استقلال ليبيا في 24 ديسمبر.

وأوضح القبلاوي في تصريح له، أن ترامب أكد في رسالة للسراج بمناسبة عيد الاستقلال أن إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر والتقدم في العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع في ليبيا.

وأشار إلى أن ترامب حث رئيس المجلس الرئاسي والليبيين على مواصلة العمل نحو حل سياسي، وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها الوطنية.

وأضاف القبلاوي أن ترامب أكد للسراج أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان لضمان الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية في ليبيا، وجدد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة مستقرة ومزدهرة وآمنة.