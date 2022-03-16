الرئيس الأوكراني: الحرب ستنتهي بالعار على موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الحرب الروسية على بلاده ستنتهي بالعار مع عواقب وخيمة على موسكو.

وأضاف زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على تلغرام، أنّ المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب وضمان وقف إطلاق النار، داعيا جميع المواطنين في بلاده للصبر وانتظار نتائج الحوار المستمر، مشيرا إلى أن المرحلة صعبة ومهمة لكن الاتفاق سيوقف الحرب.

ولفت زيلينسكي إلى أنّ الجيش الروسي يواصل هجومه مع استمرار المفاوضات، موضحا أنّ الروس يرتكبون جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.

وخاطب الرئيس الأوكراني الشعب الرّوسي ورجال الأعمال، إلى معارضة الحرب لأنها ستكون عارا على بلادهم ومكلفة للغاية.