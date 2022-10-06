الرئيس الأوكراني يُعلن استعادة قواته 3 قرى جديد بمنطقة خيرسون الجنوبية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن قواته استعادت ثلاث قرى بمنطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «جرى تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبيتروبافليفكا في الساعات الـ24 الأخيرة»، مؤكداً أنّ الهجوم المضاد مستمر.

وأوضح زيلينسكي أنّه تواصل مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ لتنسيق التكامل الأوروبي الأطلسي لبلاده، منوها بأنّه على اتصال دائم بشركاء بلاده الاستراتيجيين.

وناقش الجانبان المكاسب الأخيرة التي حققتها كييف ضد القوات الروسية، إضافة إلى خطوات بشأن قبولها بالتحالف العسكري المؤلف من 30 عضواً.

وفي تغريدة بعد محادثتهما قال ستولتنبرغ إنّه أشاد بالشعب والقوات الأوكرانية الشجاعة للتقدم المذهل في استعادة أراضيها من المعتدي الروسي.

وطمأن الأمين العام زيلينسكي بأنّ الحلف سيحافظ على دعم أوكرانيا ويعززها طالما يتطلب الأمر ذلك، مكررة دعوة الناتو لروسيا إلى «وقف الحرب التي بدأتها».