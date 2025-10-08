الرئيس الإريتري يحذّر «آبي أحمد»: اجتياح أراضينا لن يكون سهلاً

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إريتريا وفصيلاً متشدداً من جبهة تحرير تيغراي بالاستعداد “بشكل ناشط” لشن حرب على إثيوبيا.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديهون طيمتيوس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها أن أسمرة والفصيل المتشدد يعملان معًا في تحالف يستعد للحرب، خصوصاً في ولاية أمهرة التي تشهد تمردًا مسلحًا مستمرًا منذ أعوام.

وأشار طيمتيوس إلى أن التواطؤ بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في تيغراي أصبح واضحًا في الأشهر الأخيرة، مع قيامهما بتمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة تستهدف استقرار إثيوبيا.

في المقابل، حذر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي من شن إثيوبيا حربًا جديدة على بلاده، معتبراً أن اجتياح إريتريا “ليس بالأمر السهل”، ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى التركيز على حل الأزمات الداخلية بدلاً من الدخول في نزاعات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا وإريتريا خاضتا حربًا دموية بين 1998 و2000، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوترات تجددت مجددًا عقب حرب تيغراي (2020-2022) التي أسفرت عن مقتل نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب المتمردين ضد حكومة آبي أحمد.

وفي الوقت الذي تطالب فيه إثيوبيا بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية بأن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما تنفيه أسمرة متهمةً إثيوبيا بإثارة التوترات.