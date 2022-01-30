الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في استقبال هرتسوغ لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وترافق الرئيس الإسرائيلي في الزيارة حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وكان السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، أعلن يوم السبت، أن هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، الأحد، بعدما تأجلت في وقت سابق بسبب ظروف “كوفيد-19”.

لحظات وصول رئيس دولة إسرائيل الى دولة الإمارات!

Moments of the arrival of the President of Israel to the UAE! pic.twitter.com/h8yBiKT4C9 — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) January 30, 2022

وصل الرئيس هرتسوغ إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/RcFw9sjBqU — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) January 30, 2022

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان، له أن الطائرة التي أقلت هرتسوغ، مرت عبر الأجواء السعودية.

وقبل مغادرته إسرائيل، كتب هرتسوغ عبر تويتر صباح اليوم: “نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات”.

وتابع: “تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحول تاريخي”.

نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان MohamedBinZayed على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي pic.twitter.com/jv0KsV9j7y — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هيرتسوغ قوله قبيل الزيارة: “أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، وسنعمل معا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لاتفاقيات إبراهيم، وننشئ عالما أفضل وأكثر تسامحا وأمانا لأطفالنا”.

وفي إطار زيارته التي تستغرق يومين، سيعقد هرتسوغ اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما سيزور هرتسوغ معرض “إكسبو” في دبي، وسيلتقي ممثلي قطاع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ممثلي الجالية اليهودية في البلاد.

وتأتي زيارة هرتسوغ بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.