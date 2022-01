الرئيس الإسرائيلي يصل الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في استقبال هرتسوغ لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وترافق الرئيس الإسرائيلي في الزيارة حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وكان السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، أعلن يوم السبت، أن هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، الأحد، بعدما تأجلت في وقت سابق بسبب ظروف “كوفيد-19”.

لحظات وصول رئيس دولة إسرائيل الى دولة الإمارات!

Moments of the arrival of the President of Israel to the UAE! pic.twitter.com/h8yBiKT4C9

— Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) January 30, 2022