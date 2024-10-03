الرئيس الإماراتي في زيارة عمل إلى القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في مطار القاهرة.

ورحب الرئيس المصري بالرئيس الإماراتي، “مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وأهمية الزيارة في تعميق هذه العلاقات وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين”.

وقال السيسي في كلمة مقتضبة على هامش افتتاح الأكاديمية وتخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية: “أخي الحبيب وصديقي الحبيب محمد بن زايد، أرحب بكم وأشكرك على إصرارك على الوجود معنا اليوم رغم مشاغلك”.

وشدد السيسي في كلمته على عمق العلاقات المصرية الإماراتية قائلا: “إن مصر والإمارات دائما مع بعضهما”، وتابع مخاطبا محمد بن زايد: “وجودك معنا شرف كبير ويسعدنا دائما، ربنا يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، ودائما مع بعض”.

وجاءت زيارة “بن زايد” في الوقت الذي سيشهد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

وتعد الكلية الحربية المصرية أكبر الصروح التعليمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهي الأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1811.

هذا ويرافق رئيس الإمارات خلال زيارة العمل إلى مصر وفد يضم “حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر”.