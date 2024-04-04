الرئيس الإماراتي يشترى «قصرا في بريطانيا» بأكثر من 80 مليون دولار

اشترى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قصرا في منطقة تشيلسي البريطانية.

وقالت وكالة “بلومبرغ”، إن “شركة مرتبطة بالرئيس الإماراتي أنفقت ما قيمته 81.7 مليون دولار (65 مليون جنيه إسترليني)، على القصر الواقع في غرب لندن في نوفمبر، وفقا لوثائق بالمملكة المتحدة”.

وبحسب الوكالة، فإن “هذا المنزل هو واحد من عدد قليل من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر “مايفير” بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا”.

يذكر أنه في عام 2023، كان “تشيلسي”، هو الحي الأكثر شعبية لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن، حيث شكل 12% من هذه الصفقات.

هذا وخلف محمد بن زايد، شقيقه الراحل كرئيس لدولة الإمارات، وحاكم أبو ظبي في عام 2022.