الرئيس الإندونيسي يحدد شروط الاعتراف بإسرائيل

أعلن الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة إسرائيل ودعم ضمانات أمنها، بشرط أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين أولاً.

وقال سوبيانتو في تصريحاته: “إندونيسيا تؤكد التزامها بحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين. بمجرد أن تعترف إسرائيل باستقلال ودولة فلسطين، ستعترف إندونيسيا فوراً بدولة إسرائيل وستدعم كل الضمانات الأمنية لها”.

وأضاف الرئيس الإندونيسي أن المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى “يجب أن يتحملوا مسؤولية تاريخية” لا تتعلق بمصير فلسطين فحسب، بل “بمستقبل إسرائيل وبمصداقية الأمم المتحدة نفسها”.

كما أشاد سوبيانتو بدور الدول التي اتخذت خطوات نحو الاعتراف بفلسطين، مشيراً إلى أن دول مثل “فرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال” اتخذت “خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التاريخ”، مؤكداً أن “الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الصحيحة”.

وتأتي تصريحات سوبيانتو بعد إعلان رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في 21 سبتمبر عن اعتراف لندن بدولة فلسطين، في حين أعلنت أستراليا وكندا والبرتغال بيانات مماثلة. كما أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ اعترافها بفلسطين في الأيام القليلة الماضية، وقوبلت هذه التصريحات بتنديد من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين أعربتا عن رفضهما لأي اعتراف دولي بفلسطين في هذا الوقت.