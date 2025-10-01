الرئيس الإيراني: لن نرضخ للضغوط الدولیة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الشعب الإيراني سيبقى صامداً حتى آخر نفس في سبيل الدفاع عن وطنه، مؤكدًا أن “الاستسلام ليس في قاموس إيران”.

وأضاف بزشكيان أن بلاده لن ترضخ للضغوط الدولية فيما يخص برنامجها النووي، وفق وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

جاء ذلك بعد إعادة “الترويكا” الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 28 سبتمبر الجاري، بناء على آلية الزناد التي تم تفعيلها في 28 أغسطس الماضي.

وتشمل العقوبات تطبيق جميع القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010، بما في ذلك حظر الأسلحة، وقيود على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وبرامج الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية، ومنع نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية، إضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات إيرانية.