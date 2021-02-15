الرئيس الإيراني يُطالب نظيره الأمريكي بالتعويض عن أخطاء «ترامب»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه “ليس أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي خيار سوى التعويض عن أخطاء سلفه دونالد ترامب”.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، في العاصمة طهران.

وأعلن روحاني أن “إيران ستعود على الفور إلى كافة التزاماتها في حال رفع واشنطن العقوبات والعودة إلى الالتزام بالقانون”.

وأضاف: “ثبت للعالم فشل سياسة الضغوط القصوى وليس أمام إدارة بايدن سوى العمل بالتزاماتها القانونية”.

من جهة أخرى، رحب روحاني بالحوار والتعاون مع دول الخليج، مشيرا إلى أن “طهران لا تزال متمسكة بمبادرة السلام في مضيق هرمز”.

وقال إن “تطور دول المنطقة مرتبط بإحلال السلام والاستقرار فيها، الذين لن يتحققا يتحقق سوى عبر التعاون والحوار بين دولها”، مشددا على أن “دول المنطقة صاحبة القرار في تقرير مصيرها بنفسها”.

هذا وسلم وزير الخارجية القطري الرئيس الإيراني رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.