الرئيس الباكستاني يدعو إلى شرح الإسلام الحقيقي للعالم

شدد الرئيس الباكستاني عارف علوي، على ضرورة شرح الإسلام الحقيقي للعالم فيما يتعلق بمكافحة “الإسلاموفوبيا”.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اليوم الثلاثاء، في إطار مشاركة الأخير في مؤتمر الجمعية البرلمانية لـ”منظمة التعاون الاقتصادي” المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء قضايا الدول الإسلامية، إضافة إلى العلاقات بين البلدين وتطورات فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.

وقال علوي في اللقاء: “يجب علينا شرح الإسلام الحقيقي للعالم بخصوص مكافحة الإسلاموفوبيا المتصاعدة، وعلى تركيا وباكستان معًا قيادة العالم الإسلامي”.

من جانبه، أوضح شنطوب أن العلاقات بين البلدين وشعبيهما أثبتت متانتها من خلال الدعم المتبادل في الأوقات الصعبة والقضايا القومية.

وشدد على أن التضامن الذي أظهرته إسلام أباد لأنقرة خلال حرب الاستقلال التركية ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ستبقى محفورة في ذاكرة الشعبين.

وأشار إلى أن التضامن بين البلدين برز بشكل ملموس عبر نقل مدارس تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابي إلى وقف “معارف” التركي.

كما لفت إلى أن تركيا وباكستان أظهرتا تضامنا يعتبر مثالا يحتذى للدول الأخرى من خلال تعاونهما في مكافحة وباء كورونا العالمي.

وانطلقت أعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية البرلمانية لـ”منظمة التعاون الاقتصادي”، أمس الاثنين، وتستمر 3 أيام، تحت عنوان “دعم الشراكة البرلمانية للتكامل الإقليمي”، ويشارك فيها رؤساء برلمانات إيران وأفغانستان وطاجيكستان وست جمهوريات تركية هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان وأوزبكستان.