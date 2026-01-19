الرئيس البرازيلي: أمريكا اللاتينية ستتصدى لخطط الهيمنة الأمريكية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن دول أمريكا اللاتينية لن تخضع لخطط الولايات المتحدة، مؤكّدًا ضرورة حماية المنطقة لمصالحها الوطنية.

وقال لولا دا سيلفا في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” إن “هناك أكثر من 660 مليون نسمة يعيشون في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ولدينا مصالحنا وأحلامنا التي يجب أن ندافع عنها”.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن “أمريكا اللاتينية لن تخضع لتطلعات الهيمنة، ونعتبر أن بناء منطقة آمنة ومزدهرة على أساس التعددية هو الخيار الأمثل لنا”.

وأشار إلى أن “العدوان الأمريكي على فنزويلا، بما في ذلك اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، يشكّل حلقة جديدة في سلسلة مستمرة لتقويض القانون الدولي والنظام متعدد الأقطاب”.

وتابع لولا دا سيلفا أن “هذا الهجوم العسكري المباشر للولايات المتحدة على أمريكا الجنوبية هو الأول من نوعه منذ أكثر من 200 سنة من تاريخ الاستقلال، رغم التدخلات السابقة للقوات الأمريكية في شؤون المنطقة”.

وأكد أن أعمال الولايات المتحدة تجاه فنزويلا تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة البلاد وتشكل “سابقة خطيرة” على الصعيد الدولي.