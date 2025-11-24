الرئيس البرازيلي: التعددية ستنتصر رغم مقاطعة ترامب لـ«قمة العشرين»

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا وقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في البرازيل تظهران أن التعددية لا تزال حية، رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفكيكها.

وأضاف لولا دا سيلفا للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرغ أن ترامب يحاول الترويج لنهاية التعددية وتعزيز الأحادية، مؤكداً أن التعددية ستنتصر في النهاية.

ورفض الرئيس البرازيلي التعليق على مقاطعة الولايات المتحدة للقمة، قائلاً إن غياب ترامب “لا يهم كثيرا”، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين لا تزال قوية، وأن الأهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.

وأضاف أنه يأمل أن تنظم الولايات المتحدة قمة ناجحة لمجموعة العشرين في ميامي العام المقبل عند توليها الاستضافة.

ويأتي تصريح لولا دا سيلفا بعد أن أقر قادة العالم في جوهانسبرغ، يوم السبت، إعلاناً تناول أزمة المناخ والتحديات العالمية الأخرى، من دون إسهام من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد شن هجوماً لاذعاً على قرار عقد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، واصفاً الأمر بـ”العار التام”، واتهام الحكومة الجنوب أفريقية بـ”قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني”، قبل أن يعلن مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، مؤكداً أن أي مسؤول أمريكي لن يحضر القمة طالما استمرت هذه الانتهاكات، حسب وصفه.