الرئيس البرازيلي: الحرب على إيران «جنون»

انتقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ما وصفه بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واصفًا إياها بـ“الجنون”، وذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح معرض هانوفر الصناعي في ألمانيا، أحد أكبر الفعاليات الصناعية في العالم.

وجاءت تصريحات لولا في خطاب تناول فيه الأوضاع الجيوسياسية العالمية، حيث وجّه انتقادات حادة للإنفاق العسكري العالمي، ولعجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بدوره في حفظ السلام، وفق تعبيره.

وقال الرئيس البرازيلي البالغ من العمر 80 عامًا إن العالم يشهد مفارقة كبرى، إذ تُنفق تريليونات الدولارات على الحروب، في حين لا تزال أزمات الجوع والأمية وغياب الكهرباء عن مليارات البشر دون حلول، على حد قوله.

وأشار لولا إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، معتبراً أن هذا التوجه يعكس اختلالًا في الأولويات الدولية، داعيًا إلى توجيه التقنيات الحديثة لخدمة التنمية والاستدامة بدلًا من استخدامها في الصراعات المسلحة.

وأضاف أن العالم يعيش “لحظة حرجة” تتسم بتناقضات كبيرة، موضحًا أن التقدم العلمي، بما في ذلك رحلات الفضاء إلى القمر، يتزامن مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مناطق النزاع بالشرق الأوسط.

ولم تقتصر انتقادات الرئيس البرازيلي على الولايات المتحدة وإسرائيل، بل امتدت إلى مجلس الأمن الدولي، الذي قال إنه أُنشئ لمنع الحروب وحفظ السلام بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنه بات غير قادر على أداء دوره في ظل تصاعد الأزمات العالمية، وفق وصفه.

واعتبر لولا أن العالم يشهد حاليًا أكبر عدد من الصراعات منذ عام 1945، وسط ما وصفه بتراجع فاعلية القوى الدولية في وقف النزاعات، متسائلًا عن جدوى استمرار منظومة الأمن الدولي بالشكل الحالي.