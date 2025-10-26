الرئيس البرازيلي لـ«ترامب»: لا أرى أيّ سبب للصراع مع أمريكا

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد 26 أكتوبر 2025، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” المنعقدة في ماليزيا.

وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على البرازيل والخلافات السابقة بين الطرفين، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية، متوقعًا أن تتوصل فرق التجارة بين البلدين إلى صفقات جيدة، مؤكّدًا أن أمريكا والبرازيل تتمتعان بعلاقة قوية.

وأشار ترامب أيضًا إلى أسفه لمصير الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف القوي له، الذي حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب، فيما شدد مساعدو لولا على أهمية الحوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، خصوصًا حول قضايا الرسوم الجمركية.

من جهته، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه “لا يرى أي سبب للصراع مع أمريكا”، وأنه يتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا اليوم الأحد بأن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أبدى استعداده للتوسط في حل الوضع المتوتر المحيط بفنزويلا خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الوزير: “الرئيس لولا دا سيلفا قال إن أميركا الجنوبية هي منطقة سلام، وأعرب عن استعداده لأن يكون مفاوضا بشأن القضية الفنزويلية لإيجاد حلول تناسب الجانبين”.