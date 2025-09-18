الرئيس البرازيلي: يجب على ترامب أن يتوقف عن اعتبار نفسه «إمبراطور العالم»

دخلت العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة مرحلة توتر غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد برازيليا، وردود حادة من نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال مقابلة مع وسيلة إعلام بريطانية، انتقد لولا بشدة أسلوب ترامب، داعياً إياه إلى التخلي عن ما وصفه بالنزعة الإمبراطورية في التعامل مع الدول الأخرى، والتحلي بمقاربات أكثر حضارية في إدارة الحوار الدولي.

وأوضح أنه لم تجمعه أي علاقة شخصية بترامب، مؤكداً أن علاقات الأخير اقتصرت على الرئيس السابق جايير بولسونارو ولم تكن علاقة مع البرازيل كدولة.

ورغم ذلك، أبدى لولا استعداده للقاء ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، لكنه شدد على أن الرئيس الأمريكي يجب ألا يتصرف كإمبراطور العالم.

هذا وتفجر التوتر الحالي مع إعلان البيت الأبيض أن ترامب فرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 40% على الواردات البرازيلية، لترتفع إلى 50% اعتباراً من الأول من أغسطس 2025.

واعتبر ترامب أن القرار جاء رداً على الهجمات الخبيثة ضد الانتخابات الحرة وحرية التعبير، في إشارة إلى قرارات المحكمة العليا البرازيلية بشأن تقييد نشاط منصات التواصل الاجتماعي التي كانت تدعم بولسونارو.

وفي رسالة رسمية وجّهها ترامب إلى لولا بتاريخ 9 يوليو، اتهم الرئيس الأمريكي المحكمة العليا البرازيلية بإصدار أوامر سرية وغير قانونية للرقابة على المنصات الأمريكية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك مباشر لحقوق المواطنين الأمريكيين.

من جهته، ندّد لولا بهذه الإجراءات، واعتبرها ابتزازاً غير مقبول، مؤكداً أن البرازيل لن ترضخ للضغوط الأمريكية ولن تعتمد على السوق الأمريكية وحدها.

وأضاف أن بلاده ستبحث عن شركاء تجاريين جدد إذا استمرت واشنطن في سياساتها العقابية. كما انتقد أسلوب إدارة ترامب للأزمة عبر إعلانات مفاجئة على منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من الانخراط في حوار مباشر وحضاري.