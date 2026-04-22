الرئيس البرازيلي يفاجئ العالم: يجب منح ترامب جائزة «نوبل للسلام» فوراً

في تصريح لافت أثار موجة واسعة من الجدل، دعا رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام “في أسرع وقت ممكن”، معتبرًا أن ذلك قد يسهم في إنهاء الحروب وتعزيز الاستقرار العالمي.

وجاءت تصريحات لولا خلال زيارة رسمية إلى البرتغال، حيث قال إن ترامب يكرر في خطاباته أنه نجح في إنهاء عدة حروب حول العالم، متسائلًا عمّا إذا كانت تلك التصريحات جدية أم تحمل طابع المزاح، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي لم يحصل حتى الآن على الجائزة رغم هذه الادعاءات.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن منح ترامب الجائزة بشكل سريع قد يشجعه على مواصلة جهوده في إنهاء النزاعات، موضحًا أن ذلك قد يقود إلى عالم أكثر هدوءًا واستقرارًا، في طرح فُسّر على نطاق واسع بين الجدية والسخرية السياسية.

ويأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تقديم نفسه كقائد قادر على إنهاء النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، ضمن خطاب سياسي يركز على دوره في تحقيق السلام.

وفي المقابل، يواجه هذا الطرح انتقادات وتشكيكًا من قبل مراقبين، خاصة في ظل تضارب الروايات حول مدى دقة هذه الادعاءات، إلى جانب الإشارة إلى سياسات وتصعيدات عسكرية يرى البعض أنها تتناقض مع صورة “صانع السلام” التي يروج لها ترامب.

وخلال العام الماضي، أطلق ترامب حملة ترويجية لنيل جائزة نوبل للسلام، مستندًا إلى ما وصفه بإنجازاته في إنهاء عدد من النزاعات الدولية، غير أن الجائزة ذهبت في النهاية إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي تنازلت عنها لاحقًا خلال زيارة إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وبحسب تصريحات ترامب المتكررة، فإنه ينسب لنفسه دورًا في إنهاء ثمانية نزاعات دولية، تشمل توترات بين كمبوديا وتايلاند، وكوسوفو وصربيا، والكونغو ورواندا، إضافة إلى نزاعات بين باكستان والهند، وإسرائيل وإيران، ومصر وإثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان، إلى جانب الصراع بين إسرائيل وحماس.

ورغم ذلك، لم يصدر تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض بشأن دعوة لولا، فيما رأى محللون أن التصريح قد يحمل أبعادًا دبلوماسية تهدف إلى التقارب مع الإدارة الأمريكية، أو يعكس أسلوبًا ساخرًا في التعاطي مع الجدل الدائر حول ترشيح ترامب للجائزة.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على المعايير التي تحكم منح جائزة نوبل للسلام، خاصة في ظل التداخل بين السياسة الدولية والرمزية التي تحملها الجائزة، والتي تُمنح عادة لشخصيات أو جهات ساهمت بشكل ملموس في تحقيق السلام أو الحد من النزاعات.