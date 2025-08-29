الرئيس البرتغالي: «ترامب عميل سوفيتي وروسي»!

وصف الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “عميل سوفيتي وروسي”، في تصريحات أثارت ردود فعل واسعة على الساحة الدولية.

وأوضح دي سوسا أن ترامب، خلال توليه قيادة أكبر قوة عظمى في العالم، كان “عنصرًا فعالًا يخدم مصالح روسيا والسوفيت سابقًا”، مؤكدًا أن سياسات إدارته الأمريكية السابقة أفرزت فوائد استراتيجية لموسكو على الساحة الدولية.

وأشار الرئيس البرتغالي إلى أنه لم يقصد وجود “تحالف رسمي أو اقتصادي أو أيديولوجي” بين ترامب وروسيا، لكنه شدد على أن القرارات والإجراءات التي اتخذها ترامب كان لها أثر مباشر على تعزيز موقع روسيا في المشهد الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الغرب وروسيا توتراً كبيراً، خاصة بسبب الأزمة الأوكرانية وتباين المواقف بشأن السياسات العسكرية والاقتصادية الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشات دبلوماسية وربما ردود رسمية من واشنطن، في ظل حساسيات السياسة الدولية وتأثيرها على التحالفات الاستراتيجية.