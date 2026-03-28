الرئيس التركي: الحرب في المنطقة تهدد البشرية جمعاء

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن ثمن الحرب العبثية وغير القانونية وغير الضرورية التي تشهدها المنطقة لا يتحمله أطراف الصراع وحدهم، بل يدفعه العالم بأسره.

وقال أردوغان خلال كلمته في اجتماع استراتيجية تركيا ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق ما نقلت وكالة الأناضول: “العالم أجمع يشعر بالآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة على نطاق واسع، بدءاً من أسواق الطاقة وصولاً إلى الإنتاج، وتقنية المعلومات، والنقل، وشبكات التجارة”.

وأضاف أن “ثمن الحرب العبثية وغير القانونية وغير الضرورية التي تهز المنطقة بعمق منذ شهر لا يتحمله الأطراف المتصارعة فقط، بل البشرية جمعاء”.

وحذر أردوغان من أن استمرار الاشتباكات سيزيد الكلفة على الجميع، مشيراً إلى أن “المسافة الجغرافية لم تعد ذات أهمية في هذه المرحلة”، وأن الدول الواقعة في قارات بعيدة عن مركز النزاع ستتأثر بشكل كبير في قطاع الطاقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “النظام الاقتصادي العالمي يتعرض اليوم للتهديد من عدة جبهات، حيث تتفاقم المشاكل المتعلقة بأمن الطاقة، وتآكل سلاسل التوريد، ونظام التجارة الدولي، والسياسات الحمائية، مما يزيد من هشاشة الاقتصادات”.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحذر من النفوذ الإسرائيلي على السياسة الأمريكية

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن “نفوذ إسرائيل على السياسة الأمريكية وتلاعبها بها أصبح مكشوفاً بشكل متزايد”، مشيراً إلى أن هذا الأمر صار يُناقش داخل اليمين الأمريكي وعامة الجمهور، ولم يعد مجرد نظرية مؤامرة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية ووكالة سبوتنيك.

وأكد فيدان أن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تحت المجهر حالياً، في وقت تتصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية لدور إسرائيل في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وحذر وزير الخارجية التركي إيران والدول الأخرى بعدم الانجرار إلى “لعبة إسرائيل”، مشيراً إلى أن مهمة الوسطاء أصبحت أكثر تعقيداً بسبب المواقف التفاوضية المتغيرة لكل من واشنطن وطهران، وفق ما نقلته وكالة AP.

وأوضح فيدان أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران يسير ببطء، وأن تركيا تبذل جهوداً دبلوماسية واسعة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران وباكستان ومصر والولايات المتحدة، لإيجاد حل دبلوماسي ووقف التصعيد.

وكشف عن توقعات بعقد اجتماع قريب في باكستان يجمع تركيا ومصر والسعودية لمناقشة مسار المفاوضات في ظل الحرب، محذراً من أن ردود الفعل السريعة قد تترك آثاراً طويلة الأمد وتصب في مصلحة من يسعى لتصعيد الأزمة.

وأشار إلى أن دول الخليج واجهت تداعيات مباشرة للحرب، حيث تعرضت لهجمات شملت نحو ثمانية آلاف صاروخ وطائرة مسيرة خلال شهر رمضان.