الرئيس التركي يبحث مع نظيره الروسي التطورات في أفغانستان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية في مقدمتها المستجدات بأفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة.

واتفق الرئيسان على التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان خلال الفترة الجديدة.

وأكّد أردوغان على ضرورة أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها شاملة وتعكس تنوع الشعب الأفغاني.

كما تبادل الرئيسان التعازي في طاقم طائرة إطفاء روسية تحطمت قبل أيام خلال مكافحة الحرائق جنوبي تركيا.

وجاء في بيان للكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم السبت، أنهما “أشارا إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في أفغانستان والحفاظ على النظام والقانون”.

وأضاف البيان أنه “جرى التأكيد على أولوية مهام محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات”.

واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن أفغانستان، كما بحث الرئيسان كذلك مسائل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.