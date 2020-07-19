الرئيس التركي يتفقد «آيا صوفيا» قُبيل افتتاحه للعبادة

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، قبل فتحه رسميا للعبادة الجمعة المقبل.

وأفاد وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن أردوغان وصل ظهر اليوم إلى مسجد آيا صوفيا قادما من منزله الكائن بمنطقة قسيقلي في حي أوسكودار بالمدينة، وتجول داخل آيا صوفيا لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لفتحه رسميا بإقامة صلاة الجمعة في 24 يوليو الحالي.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الاحد الماضي، خلال زيارته “آيا صوفيا”، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

يُشار إلى أن آيا صوفيا هو معلم تاريخي مشهور في الضفة الأوروبية من مدينة إسطنبول، وقد كانت عند نشوئها كاتدرائية أرثوذكسية شرقية سابقًا قبل أن يتحول إلى مسجد على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، ومن ثم إلى متحف ديني عام 1935.

واستخدم الصرح لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعتبر صرح “آياصوفيا” من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.