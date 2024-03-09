الرئيس التركي يجدد مهاجمته إسرائيل

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاقه التصريحات المعادية والمهاجمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الهجمات التي يشنها على قطاع غزة.

وقال الرئيس أردوغان، إنه “لا فرق لديه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر”.

وأضاف الرئيس التركي: “لا يمكن لأحد أن يدفعنا الى تصنيف حماس منظمة إرهابية، تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم”.

هذا وصدرت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مدى الأعوام الماضية، مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وكان الرئيس أردوغان، قال في آواخر ديسمبر الفائت 2023، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يختلف عن الزعيم الألماني أدولف هتلر.

وتساءل أردوغان، “مخاطبا الجيش الإسرائيلي ونتنياهو: ما الفرق بينكم وبين ما فعله هتلر؟ مضيفا: ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر”.

وأضاف: “هو أغنى من هتلر، ويحظى بدعم من الغرب، وكل أنواع الدعم تأتي من الولايات المتحدة، ماذا فعلوا الإسرائيليون بكل هذا الدعم؟ قتلوا أكثر من 20 ألفا من سكان غزة”.