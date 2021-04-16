الرئيس التركي يدعو «الناتو» لدعم الحكومة الليبية الجديدة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أمين عام “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، وفق دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبحث أردوغان وستولتنبرغ التطورات في ملفات بحر إيجة وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال أردوغان خلال الاتصال إنه “بفضل خطوات تركيا البناءة فإن الهدوء يهيمن على الأجواء في بحر إيجة وشرقي المتوسط”.

وأكّد الرئيس التركي لأمين عام “الناتو” ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة في مجالي الدفاع والأمن.

وأشار إلى أن تركيا تقدم مساهمات في هذا الاتجاه في إطار الاتفاقيات المبرم مع الجانب الليبي.

كما أكّد ضرورة مواصلة الدعم لأفغانستان بأكثر الطرق فعالية عبر استخدام إمكانات وقدرات “الناتو” أيضا.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده في ضرورة حل الأزمة الروسية-الأوكرانية عن طريق الحوار على أساس وحدة أراضي أوكرانيا و”اتفاقيات مينسك”.