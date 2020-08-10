الرئيس التركي يدعو لاجتماع دول المتوسط لإيجاد حل مشترك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة يقبلها الجميع بخصوص موارد المتوسط.

جاء ذلك في كلمه اليوم الاثنين، عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن بلاده مستعدة لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تنفيذ خططها ميدانيا ودبلوماسيا بخصوص البحر المتوسط حتى يحكم التفكير السليم على هذا الأمر.

وأضاف: “دعونا نعقد اجتماعا تحضره كافة دول البحر المتوسط، لإيجاد صيغة مقبولة، تحمي حقوق الجميع”.

كما أعرب عن رفضه لإقصاء تركيا عن موارد المنطقة، وقال: “لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر”.