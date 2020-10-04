الرئيس التركي يستقبل «السراج» في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وجرى اللقاء المغلق بين الجانبين، في قصر وحيد الدين، بمدينة إسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

في غضون ذلك، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في وقت سابق اليوم الأحد، إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قالن قوله، في مقابلة مع قناة “7” المحلية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مباحثات مساء الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج.

وأضاف: “الرئيس سيجري مباحثات (مع السراج) هذا المساء، ويمكن أن يتحول المجلس الرئاسي هناك (بليبيا) إلى هيكل آخر”.

وأشار إلى أهمية تسجيل الأمم المتحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا العام الماضي.

وأوضح أن تسجيل الأمم المتحدة أظهر بوضوح أن الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ولفت إلى أن فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي.

وبيَّن أن عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وشدّد على أن العلاقات التركية الليبية ليست قائمة على الأشخاص، مؤكدا دعم تركيا للحكومة الليبية الشرعية، وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية.

وأكد قالن أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا: “نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس”.

ما بيّن أن الليبيين مدركون بأن التدخل التركي يحمل أهمية تاريخية وحاسمة، وفق قوله.

وأوضح أن تركيا ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي.