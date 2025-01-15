الرئيس التركي يستقبل «عبدالحميد الدبيبة» في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في شتى المجالات.

وتناول اللقاء، “مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية”.

كما تم التطرق إلى “تطورات الوضع في ليبيا وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية، حيث أكد الرئيس أردوغان على دعم تركيا لهذه الجهود في مختلف الأصعدة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، شدد عبدالحميد الدبيبة، على “أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا، مؤكدا أن التعاون الثنائي سيكون محوريا في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، معربا عن تقدير الحكومة للدعم التركي في مجالات عديدة، خصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية”.

ورافق رئيس الحكومة، في هذه الزيارة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الذي شارك في المناقشات حول تعزيز قنوات التواصل بين البلدين في إطار الدبلوماسية الفعالة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في أنقرة لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥