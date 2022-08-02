الرئيس التركي يستقبل عبد الله اللافي وعقيلة صالح

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 2 أغسطس 2022 - 19:58 | آخر تحديث: 2 أغسطس 2022 - 20:05 نُشر: الثلاثاء، 2 أغسطس 2022 - 19:58
ليبيا
الرئاسة التركية

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتناول اللقاء الذي عُقِد بقصر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

واتفقت وجهات النظر خلال الاجتماع، على أهمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة، والمتوافق عليها، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

آخر تحديث: 2 أغسطس 2022 - 20:05
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