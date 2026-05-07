الرئيس التركي يستقبل نظيره الجزائري في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ضمن مراسم رسمية جرت وفق البروتوكولات المعتمدة لاستقبال رؤساء الدول.

وشهد الموكب الرسمي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرافقة فرسان من أمام الشارع المؤدي إلى بوابة المجمع الرئاسي وصولاً إلى مدخل البروتوكول، في مشهد احتفالي يعكس طابع الزيارة الرسمي.

وتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستقبال ضيفه عند المدخل الرئيسي للمجمع، قبل أن يتوجه الزعيمان إلى ساحة المراسم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان للجمهورية التركية والجمهورية الجزائرية.

وخلال مراسم الاستقبال، أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التحية لحرس الشرف، قائلاً عبارة “مرحبا عسكر”، فيما جرى تبادل تقديم أعضاء الوفدين المرافقين بين الجانبين.

وشهدت المراسم رفع أعلام تمثل 16 دولة تركية تاريخية، إلى جانب مشاركة جنود بملابس تقليدية ترمز إلى تلك الدول، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية رسمية للضيف.

كما التقط الرئيسان صوراً تذكارية أمام العلمين التركي والجزائري على درج المجمع الرئاسي، في لحظة رمزية ضمن برنامج الاستقبال.

وعقب المراسم، انتقل الجانبان إلى داخل المجمع الرئاسي لعقد مباحثات ثنائية، تليها أعمال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا، إضافة إلى مراسم توقيع اتفاقيات ومؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما سيمنحه وسام الدولة لجمهورية تركيا.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزراء في حقائب الداخلية والطاقة والصناعة والزراعة والتجارة والأسرة، إلى جانب مسؤولين في الرئاسة التركية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، ورفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.