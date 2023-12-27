الرئيس التركي يشبه نتانياهو بـ«هتلر»

شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي “أدولف هتلر”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أردوغان في كلمة خلال توزيع جوائز أكاديمية اليوم” إن نتانياهو لا يختلف عن أدولف هتلر” مشبها الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وجدد أردوغان انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، معربا عن ترحيب بلاده بـ”أكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة”.

وفي سياق داخلي أكد أردوغان، أن الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها.

وقال: “الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبدا مسيرتنا المباركة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، قتل قوات بلاده 59 إرهابيا شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي مقتل 12 من جنودها في اشتباكات مع عناصر تنظيم “بي كي كي” شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم “بي كي كي” الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.