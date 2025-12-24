الرئيس التركي يعزي الدبيبة بضحايا حادث طائرة «الحداد» ومرافقيه

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله عن بالغ تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم من مهمة رسمية.

وأكد الرئيس التركي تضامن الجمهورية التركية مع ليبيا في هذا الظرف الإنساني المؤلم، معرباً عن مشاعر التعاطف مع أسر الفقداء والشعب الليبي، ومتمنياً الصبر والسلوان لذويهم.

وتناول الاتصال مستجدات الحادث، حيث جرى التأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، إلى جانب التعاون مع الوفد الليبي الموفد لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالحادث.

وأشاد الدبيبة بالفقيد، موضحاً أنه كان نموذجاً للانضباط والمسؤولية، وأسهم بخبرته وحضوره المهني في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصالح ليبيا ويعزز مكانة مؤسساتها، مشيراً إلى أن بصمته ستبقى حاضرة في مسار تطوير العمل العسكري المؤسسي.