الرئيس التركي يكشف عن أكبر مشروع سكني في تاريخ بلاده

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل تعريف بالمشروع في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأوضح أردوغان أن هدف حكومته من المشروع، بناء 500 ألف مسكن و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات التركية، خلال فترة لا تتجاوز عام 2028.

وأضاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض أسعار المنازل والإيجارات في جميع أنحاء البلاد وسيسهل امتلاك المواطنين للمنازل.

وتابع أردوغان: “عبر هذا المشروع سنزيد عدد المساكن الاجتماعية إلى مليونين وعدد قاطني هذه المنازل إلى أكثر من 10 ملايين. وقد أطلقنا على المشروع اسم ’منزلي الأول’، ’مكان عملي الأول’”.

وعن أسعار المنازل التي سيتم إنشاؤها في إطار المشروع، قال أردوغان: “سيتمكن مواطنونا من امتلاك المنازل المكونة من غرفتين وصالة بسعر إجمالي 608 آلاف ليرة تركية، وبأقساط شهرية تبدأ من 2000 ليرة، لمدة 240 شهرًا”.

واستطرد: “أما بالنسبة للمنازل المكونة من 3 غرف وصالة، فسيكون السعر 850 ألف ليرة تركية وبأقساط 3 آلاف 187 ليرة موزعة على 240 شهرًا”.

وأضاف: “لقد خصّصنا حصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. وسيكون لهم 50 ألف منزل، أي ما يعادل 20 بالمئة من المساكن التي سيتم إنشاؤها في إطار المشروع”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تخطط لإنشاء 250 ألف سكن خلال المرحلة الأولى للمشروع والذي ستنتهي خلال عامين.

ولفت إلى إمكانية تقدّم كل مواطن يقل دخل أسرته عن 18 ألف ليرة في اسطنبول وعن 16 ألف ليرة في الولايات الأخرى بطلب الشراء من هذا المشروع.