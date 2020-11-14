الرئيس التركي يُعلن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في عدة مجالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إطلاق بلاده حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية المنعقد في فرعي الحزب بولايتي قارص وقرامان.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله، إن بلاده نفذت استثمارات بقيمة 13 مليار ليرة (نحو 1.71 مليار دولار) في قارص و 14 مليار ليرة (نحو 1.85 مليارات دولار) في قرمان في السنوات الـ 18 الأخيرة.

وأردف أردوغان: “أطلقنا حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية”.

وتابع: “قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا”.

وأشار إلى أن تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وأنها تبذل جهودا لبلوغ أهداف عام 2023 .

وأكد أن حزب العدالة والتنمية قدم خدمات غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية.

وأضاف: “إقبال شعبنا على حزب العدالة والتنمية يزداد باستمرار”.

ولفت إلى أنه “خلال 18 عاما قدمنا ​​لأمتنا الحقوق والحريات والمكانة التي كانت تتوق إليها، وكسرنا سلاسل التخلف بتجهيز كل شبر من الوطن بالأعمال والخدمات والاستثمارات”.

وصرح أردوغان بأن الحزب سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة.

وقال: “لقد نجحنا في دحر الهجمات التي تعرضنا لها الواحدة تلو الأخرى بعون الله وبصيرة أمتنا”.

وتابع: “بعون الله ودعم أمتنا تغلبنا علي جميع العقبات التي واجهناها واتسعت آفاق تركيا وزادت قوتها. بعد أن كانت تحاول مواجهة حفنة من الإرهابيين على أراضيها تحولت اليوم إلى بلد يمكنه تنفيذ عمليات في منطقة جغرافية واسعة للغاية”.

وأكد أن تركيا بفضل بنيتها التحتية القوية أدارت فترة وباء كورونا بأقل الخسائر ومنعت نتائجه الكارثية في وقت واجه فيه العديد من الدول صعوبة على صعيد مكافحته.

وتابع: “لم نكتف بذلك بل إننا نتخذ أيضًا خطوات حاسمة لتحتل بلادنا المكانة التي تستحقها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الذي سيعاد تشكيله بعد الوباء”.

ودعا الشعب إلى الالتزام بعناية بالتدابير المتخذة للوقاية من كورونا، مثل وضع الكمامات وقواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتطرق إلى حظر التدخين في بعض الشوارع والأزقة والساحات المكتظة بالناس في جميع الولايات، في إطار التدابير الإضافية للحد من تفشي كورونا، وقال: “هدفنا ليس تعذيب مواطنينا، ولكن حماية صحتهم”.