الرئيس التركي يُعلن عودة الحياة في بلاده إلى طبيعتها بشكل منضبط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل منضبط.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان تأكيده، أن قرارات تشديد أو تخفيف التدابير ستتخذ بحسب حالة التحسن أو التراجع المتعلقة بكورونا في كل ولاية.

وأشار إلى أن حظر التجول اليومي بين التاسعة مساء والخامسة فجرا سيستمر في جميع أنحاء البلاد.

وفي شأن آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصميم حكومته على صياغة دستور جديد مدني عبر إسهام مختلف الأطراف.

وقال أردوغان: “نعتقد أن أهم مسؤوليات المؤسسة السياسية تخليص تركيا من أغلال الدستور الانقلابي”.

وأضاف: “للأسف لم نحقق حتى اليوم حلمنا بدستور جديد ومدني يليق بشعبنا، لكن سننجح بذلك هذه المرة إن شاء الله”.

وأردف: “مصممون على استكمال دستور مدني جديد وطرحه على الشعب لإبداء رأيه فيه”.

ومن جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن “العنصرية الثقافية تحولت إلى عنصرية مؤسساتية بدول أوروبية عديدة في مقدمتها فرنسا”.