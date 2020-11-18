الرئيس التركي يُوجه دعوة للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة لجميع المستثمرين، للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله: “لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي للحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرض لها”.

وأضاف: “علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها”.

وشدّد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة، مؤكدًا أنه من غير الممكن الاستثمار وزيادة التصدير ومضاعفة اليد العاملة في ظل ارتفاع نسب الفائدة.

وأردف يقول: “الكثير من رجال الأعمال والصناعيين، شرحوا لي كيف وصلوا إلى حافة الإفلاس بسبب ارتفاع نسب الفائدة”.

وتابع الرئيس التركي: “سنواصل طريقنا وفق مفهوم يركز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي”.

وأشار إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وأنها تدخل في فترة الازدهار، مشددا على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10 بالمئة.

وتابع: “عبر الإصلاحات التي قمنا بها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال”.

ولفت إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي .

وقال: “سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى”.

وشدد أردوغان على أهمية التشاور مع عالم الأعمال فيما يخص الشؤون الاقتصادية، والاستفادة من نتاج الفكر المشترك لإنعاش اقتصاد البلاد.

وتابع: “سنرى التميز الإيجابي لبلادنا في مجالات الإنتاج والتصدير وتوظيف اليد العاملة والنمو”.