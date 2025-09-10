الرئيس التونسي: «الحركة الصهيونية» تسعى للقضاء على وجود الدول

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في تونس، أن المنطقة العربية تواجه اليوم ما وصفه بـ”سايكس بيكو” جديداً، محذراً من أن “الحركة الصهيونية” تسعى إلى القضاء على وجود الدول ذاتها.

وأشار سعيد إلى أن الوضع الدقيق الذي تعيشه الأمة العربية والأمة الإسلامية يعكس تقسيماً جديداً للمنطقة، يشبه إلى حد كبير المخططات التي سبقت أحداث سايكس بيكو، داعياً إلى تعاضد الجهود العربية والإسلامية لإحباط هذا المخطط الإجرامي الذي يهدد استقرار المنطقة ووجود الدول المستقلة.

وأضاف الرئيس التونسي أن الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ليست مجرد أعمال إبادة، بل تشمل التجويع المنهجي واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وحرمانهم حتى من أبسط مقومات الحياة مثل الماء، في محاولة لضرب إرادة الشعوب في التحرر وتحقيق حقوقها.

وأوضح سعيد أن الشعوب الحرة اليوم تعمل على تشكيل مشروع شرعية جديدة، ستكون بديلاً للشرعية الدولية المهترئة والمتآكلة، وهو ما يعكس مرحلة جديدة من الصراع من أجل حماية الحقوق الوطنية والسيادة للدول العربية والإسلامية.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في سياق زيارة رسمية لوزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى تونس، حيث تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على القضية الفلسطينية والأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.