الرئيس التونسي: عملية إخلاء مخيمات «المهاجرين» تتم بطريقة سلمية وإنسانية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن “عملية إخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين من أفارقة دول جنوب الصحراء، التي كانت متمركزة بغابات الزيتون في محافظة صفاقس جنوبي البلاد، تمت بطريقة سلمية”.

وأوضح الرئيس أن “العملية تمت تحت إشراف وحدات الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي ووحدات الأمن ولم يتم إطلاق ولو طلقة واحدة من القنابل المسيلة للدموع”.

وأشار سعيد، إلى أن “العمل جار بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل إجلاء هؤلاء المهاجرين”، مؤكدًا أن “تونس لن تكون دولة عبور ولا دولة توطين للمهاجرين غير النظاميين”.

وأوضح الرئيس التونسي أن “العمل مستمر من أجل تمكينهم من العودة الطوعية لبلدانهم”، مؤكدًا أنه “تم تغليب الجوانب الإنسانية في عملية إخلاء المخيمات، التي كانوا يتمركزون داخلها”.

وفي وقت سابق، “أعلنت السلطات التونسية عن بدء تنفيذ عملية شاملة تستهدف إخلاء مخيمات مؤقتة تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس جنوب البلاد”.